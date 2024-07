Réserves de change : baisse en juin pour le troisième mois consécutif

Photo : YONHAP News

Les réserves de change du pays du Matin clair se sont réduites en juin pour le troisième mois consécutif. Selon les données publiées, aujourd'hui, par la Banque de Corée (BOK), leur montant s'est établi, à la fin du mois dernier, à 412,21 milliards de dollars. Il s'agit d'une diminution de 620 millions par rapport au mois précédent.Parmi les composantes de réserves de change, les dépôts libellés en devises étrangères ont augmenté de 5,94 milliards de dollars par rapport au mois de mai, atteignant 24,43 milliards, et ce en raison de la tendance des institutions financières à accumuler des dépôts en fin de trimestre.Cependant, le total des avoirs en devises de la banque centrale a diminué, suite notamment au remboursement des obligations de stabilisation des changes, arrivées à échéance, et à la fourniture de dollars au Fonds national de pension, réalisée dans le cadre d'un accord de swap.La Corée du Sud maintient toujours son neuvième rang mondial en termes de réserves de change. En tête du classement se trouve la Chine avec 3 232 milliards de dollars. Elle est suivie du Japon, de la Suisse, de l'Inde et de la Russie.