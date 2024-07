Netflix : nouvelle polémique avec la traduction du « kimchi »

Photo : Getty Images Bank

Netflix a encore suscité des polémiques en traduisant le terme « kimchi » par « rabai cai », des légumes piquants marinés à la chinoise, dans la série « Super Rich in Korea ».Seo Kyoung-duk, professeur à l’université des femmes de Sungshin, a déclaré en avoir été informé par plusieurs internautes. Il a donc envoyé immédiatement un mail de contestation à la plateforme de streaming. L’activiste social a rappelé que Netflix s’était déjà trouvé au centre d’une polémique après avoir traduit le mot « kimchi » par « pao cai », des légumes marinés et fermentés consommés par les Chinois.La société américaine a présenté ses excuses, en disant qu’elle voulait aider les personnes utilisant l’écriture chinoise à comprendre. Avant d’annoncer qu’elle corrigerait « rabai cai » par « sinch » pour éviter tout malentendu inutile. Rappelons que le gouvernement sud-coréen a précisé que le « kimchi » serait désormais traduit comme « sinch » en chinois lors de la révision des directives pour la traduction et la transcription des termes étrangers, en 2021.Netflix avait déjà suscité la controverse en juin autour de la traduction de sa série « The 8 Show ». En effet, la « mer de l’Est » qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel nippon était indiquée comme « mer du Japon » dans ses sous-titres en espagnol.