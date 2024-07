Action collective des médecins : l'hôpital Asan va modifier les rendez-vous

Photo : YONHAP News

L’hôpital Asan a annoncé, aujourd’hui, que ses professeurs allaient remettre leurs consultations à plus tard de manière autonome et allaient reprendre rendez-vous avec leurs patients au lieu d’arrêter complètement de dispenser des soins. Pour rappel, il avait prévu de refuser d’offrir leurs services à partir de demain pour une durée indéterminée.Choi Chan-min, le président du comité d’urgence du conseil des professeurs en médecine de l’université Ulsan, a dit, dans son entretien téléphonique avec la KBS, que les praticiens de l’hôpital Asan recevaient toujours les patients urgents et graves. Il a expliqué que l’expression « arrêt de travail collectif », utilisé par l’établissement, avait créé une confusion chez les malades. Selon lui, il ne s’agit que d’un changement de termes et rien ne changera réellement.L'hôpital affilé à l'université Ulsan a fait savoir qu'il n'y a presque aucune modification dans les rendez-vous actuels.