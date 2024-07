La Corée du Sud prévoit une croissance de 2,6 % pour 2024

Photo : KBS News

La Corée du Sud a relevé ses prévisions de croissance économique de 2,2 à 2,6 % en 2024. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère de l'Economie et des Finances.Le gouvernement a expliqué que les exportations continueraient à augmenter de manière soutenue au deuxième semestre. Il en va de même, selon lui, pour les semi-conducteurs, et, ce, grâce à une demande croissante de produits relatifs à l’intelligence artificielle (IA). Pourtant, même si les prix baissent, la vitesse de rétablissement différera selon les domaines. Néanmoins, cela devrait aboutir à l’amélioration des performances des entreprises et à l’augmentation des revenus réels des ménages.Quant aux investissements, ceux dans les équipements devraient se rétablir grâce à la hausse des exportations. Cependant, l’industrie de la construction sera toujours confrontée à des difficultés en raison de la baisse des mises en chantier et du risque lié au financement de projet.Séoul a maintenu ses perspectives sur les prix à la consommation à 2,6 %. Selon ses estimations, la flexibilité des prix de l’énergie et les conditions météorologiques demeureraient toujours des risques majeurs.Pour 2025, le pays du Matin clair attend une croissance de 2,2 % grâce à l’amélioration des conditions internes et externes. Il a prévu que les prix augmenteraient de 2,1 %.