Séoul présente de nouvelles mesures de valorisation du marché des capitaux

Photo : YONHAP News

Les entreprises qui distribuent des dividendes plus importants ou vendent des actions propres vont bénéficier d’un abattement sur les impôts sur les sociétés. Plus précisément, 5 % du montant de la hausse du rendement des actionnaires sera exonéré de leurs impôts. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le gouvernement dans sa « Feuille de route pour l’économie dynamique ».L’exécutif a notamment voulu favoriser le processus de « valorisation du marché des capitaux » afin de renforcer l’écosystème d’innovation. En plus de ce nouveau régime d’exemption, il compte prélever les impôts sur les dividendes à un faible taux en dehors du régime des taxes sur les revenus. Les sociétés, dont la valeur ou les chiffres d’affaires augmentent, pourront profiter de taux d’exonération beaucoup plus élevés lors de leur transmission par succession.Ce n’est pas tout. La Corée du Sud projette de supprimer un régime sévèrement critiqué par le milieu économique. Il s’agit d’un système qui prend en compte une prime de contrôle et augmente la valeur d’une entreprise de 20 %, lorsque son plus grand actionnaire transmet par succession ou donne ses actions à un tiers.