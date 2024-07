Yoon promet 25 000 milliards de wons pour aider les petits commerçants

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé des mesures d’une valeur de 25 000 milliards de wons, soit 16,73 milliards d’euros, pour les petits commerçants et industriels.Lors d’une réunion, tenue aujourd’hui au Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk Yeol a estimé que la situation économique du pays s’était améliorée. Avant d’ajouter que les exportations ont crû pour le neuvième mois consécutif et que le taux d’inflation reste entre 2 à 3 % pour le troisième mois d’affilée. Cela n’a toutefois pas abouti, selon lui, à stimuler la vie quotidienne du peuple. Le chef de l’Etat a donc appelé à des efforts visant à résoudre les problèmes structurels fondamentaux.Le numéro un sud-coréen a souligné la nécessité de fournir une aide suffisante aux petits commerçants et industriels qui souffrent toujours des difficultés dues à la pandémie de COVID-19. Il a déclaré faire en sorte que davantage de personnes puissent profiter de prêts à taux faibles. Le gouvernement augmentera le nombre de bénéficiaires d’aides au paiement de la facture d’électricité jusqu’à 500 000. Le régime d’exonération d’impôts pour les locataires, qui baisse le loyer, sera aussi prolongé jusqu’à la fin de l’année prochaine.Yoon a expliqué qu’il ne se contenterait pas de diminuer simplement les dettes, mais irait jusqu’à lancer un projet pour aider les petits commerçants et industriels à trouver un nouvel emploi ou à créer de nouveau leur entreprise.