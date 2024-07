Météo : grisaille et éclaircies ce matin, averses cet après-midi

Photo : YONHAP News

En ce premier jeudi du mois de juillet, la saison des pluies, ou « jangma » en coréen, se poursuit par intermittences et le temps est similaire à la veille. Un ciel gris dans la matinée laisse tout de même place à quelques éclaircies, notamment dans la moitié sud du territoire. Cependant, cet après-midi, malgré quelques rayons de soleil, la tendance sera à la pluie, à l’exception de l’île méridionale de Jeju qui verra son ciel dégagé.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait 24°C à Séoul, tout comme à Suwon et Chuncheon. 25°C sont enregistrés dans le Jeolla, à Jeju et à Busan, tout comme à Andong. Il fait 27°C, presque 28, à Gangneung, la maximale.Dans la seconde partie de la journée, il fera chaud malgré une météo mitigée. 30°C sont prévus dans la capitale, tout comme à Mokpo et Suwon. Il fera 28°C à Jeju, Yeosu et Chuncheon et près de 34°C à Daegu, surnommée « Daefrica » pour ses températures très hautes l’été. A Andong, le thermomètre affichera 32°C, ainsi qu’à Cheongju et Gwangju.Et sinon, au mois de juin, la température moyenne nationale a été de 22,7°C. C'est 1,3°C de plus que la moyenne saisonnière qui s'élève à 21,4°C. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Météo-Corée dans ses données sur les caractéristiques climatiques pour juin 2024. C'est la température la plus élevée depuis 1973, date du début des observations météorologiques à l’échelle nationale.