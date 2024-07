VOA : Pyongyang effectue des transbordements illégaux en mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de contourner les sanctions que le Conseil de sécurité de l’Onu lui a imposées. En effet, elle semble effectuer des transbordements illégaux non seulement en mer Jaune, mais aussi en mer de l’Est, qui sépare la péninsule de l'archipel japonais. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la Voix de l’Amérique (VOA).Des images satellites, prises fin mars par la société américaine Airbus et publiées par Google Earth, en témoignent. On y voit deux navires, de 145 et 100 mètres de long respectivement, se trouvant l’un en face de l’autre. Et ce, au large de Wonsan, ville portuaire de l’est du pays communiste. Des objets noirs y sont embarqués. Et la grue reliée à l’un des deux bateaux s’étend sur cette cargaison.Selon la radio américaine, il s’agirait d’un transbordement de charbon, puisque l’opération, jugée délicate, se fait en haute mer, et non sur le quai.Petit rappel : la résolution 2375, adoptée en 2017 par le Conseil, interdit un tel transit.Le groupe d’experts du comité onusien de suivi de ces mesures punitives avait indiqué qu’en 2023 et cette année, le régime de Kim Jong-un avait procédé à ce type de transbordements illicites en mer Jaune, puis en mer de l’Est. Il l’avait fait auparavant en mer de Chine méridionale et orientale.La VOA a évoqué le fait que ce changement coïncide avec le rapprochement Pyongyang-Moscou.Séoul y a réagi. Aujourd’hui, dans un briefing écrit, le ministère de la Réunification a fait part de sa préoccupation. Et d’ajouter qu’il fera face aux violations par le Nord des sanctions onusiennes à son encontre, de concert avec la communauté internationale.