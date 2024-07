Sommet de l’Otan à Washington : possible rencontre des dirigeants des AP4

Photo : YONHAP News

Un nouveau sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) va avoir lieu du 9 au 11 juillet à Washington.En marge de cette grand-messe, les dirigeants sud-coréen, japonais, australien et néo-zélandais pourront se retrouver pour un entretien à quatre. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la NHK. Ces pays sont invités au sommet comme partenaires de l’Asie-Pacifique (AP4).D’après un responsable du gouvernement japonais, cité par la radiotélévision publique nippone, son Premier ministre coordonne actuellement la date de la rencontre. Fumio Kishida veut partager, avec les leaders des trois autres Etats, l’importance de ne pas reconnaître le changement du statu quo par la force, et de maintenir, voire renforcer l’ordre international, libre et ouvert, fondé sur des règles. Avec pour enjeu vraisemblablement de contrarier les ambitions maritimes de la Chine.Le 26 juin, le chef du gouvernement japonais a affiché son intention de rencontrer aussi Yoon Suk Yeol et Joe Biden, également dans le cadre du prochain rendez-vous de l’Alliance atlantique.