Onu : fin de la présidence sud-coréenne du Conseil de sécurité

La Corée du Sud a achevé sa présidence tournante du Conseil de sécurité de l’Onu pour le mois de juin.A en croire les données communiquées par le ministère des Affaires étrangères, le pays du Matin clair, avant de passer le flambeau à la Russie pour juillet, a organisé un total de 44 réunions, dont 33 formelles. C’est un niveau de loin supérieur à la moyenne de 24 débats publics par mois en 2023.De même, huit résolutions ont été adoptées en juin. Un nombre relativement plus élevé. Ces décisions portent notamment sur la guerre à Gaza, le Soudan et la mer Rouge.Ce qui est plus marquant, c’est que le chef de la diplomatie, Cho Tae-yul, a en personne présidé le 20 juin un débat public sur les menaces dans le cyberespace, la paix et la sécurité internationales. Pas moins de 70 Etats membres des Nations unies y étaient présents.Séoul prendra en septembre 2025 la nouvelle présidence mensuelle du Conseil.