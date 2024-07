Conclusion d’un accord de PVT entre Séoul et Luxembourg

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Luxembourg ont conclu un protocole d’accord sur le permis vacances-travail (PVT). Cette entente a été signée, hier, par le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, et le vice-Premier ministre luxembourgeois. Xavier Bettel est actuellement en visite à Séoul.Ce dispositif permet à des jeunes entre 18 et 35 ans de chaque pays de voyager pendant un an dans l’autre, avec la possibilité de travailler sur place et d’apprendre la langue. Mais leur nombre est limité à 100 au maximum par an.A l’issue de la conclusion de l’accord, Cho a évoqué le fait que cette année, le Luxembourg inaugure son ambassade permanente à Séoul, et le pays du Matin clair s’apprête à ouvrir la sienne dans le pays d’Europe de l’Ouest. Avant d’ajouter que cela ne fera que renforcer les échanges et la coopération entre les deux nations.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a également affirmé avoir sollicité la coopération du Luxembourg face au rapprochement militaire entre la Corée du Nord et la Russie, qui selon lui, menace la paix et la stabilité dans la péninsule comme dans le monde.Bettel, qui est également ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, a assuré un soutien continu de son pays à la politique nord-coréenne de l’administration de Yoon Suk Yeol. Il en a profité pour souligner la nécessité pour la communauté internationale de poursuivre leurs aides à l’Ukraine. Un avis partagé par le ministre sud-coréen.