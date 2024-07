VE : Hyundai et LG lancent la première usine de cellules de batteries en Indonésie

Photo : YONHAP News

Le premier groupe automobile sud-coréen, Hyundai Motor, et son compatriote LG Energy Solution (LGES) ont officiellement inauguré, en Indonésie, une usine de cellules de batteries pour véhicules électriques.Une cérémonie marquant son ouverture a été organisée, hier, par Hyundai Motor sur ce site de production, nommé « HLI Green Power ».L’usine est située dans le nouveau complexe industriel de la ville de Karawang, dans l’ouest de la grande île de Java. Ses travaux de construction avaient débuté en septembre 2021. Elle vient de commencer à produire les cellules de batteries, qui équiperont les véhicules électriques « The All New Kona Electric » pour la construction en masse de ceux-ci.Selon l’entreprise sud-coréenne, le site permettra au pays d’Asie du Sud-est de produire pour la première fois sur son sol non seulement les cellules de batteries, mais aussi les VE finis, et de devenir par conséquent un acteur privilégié sur le marché asiatique de ces voitures.