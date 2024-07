Equipements électriques : Séoul se prépare à un nouveau super cycle

Photo : KBS News

Le super cycle des équipements électriques est de retour en force. Et ce, dopé par l’explosion de la demande d’électricité liée à l’intelligence artificielle et à la ressource énergétique sans carbone, entre autres.Afin d’en bénéficier, le gouvernement a décidé de soutenir les exportations des filières concernées.A ce propos, le ministère de l’Industrie a annoncé une offre de l’assurance spéciale de l’ordre de 2 700 milliards de wons pour les expéditions des équipements en question, et ce dans le courant de l’année.En 2023, la Corée du Sud en a vendu hors des frontières pour une valeur de 15 milliards de dollars. Un montant plus élevé que ceux des exportations de batteries rechargeables (9,8 milliards) et du secteur de la bio-santé (13,3 milliards).L’objectif de cette année est de 16,2 milliards de dollars. Selon le ministère, s’il est atteint et si les entreprises sud-coréennes réussissent à décrocher des contrats de 20 000 milliards de wons, ces équipements pourront devenir le dixième produit phare d’exportation du pays.Autre mesure de soutien annoncée. Il s’agit cette fois de désigner des Bureaux commerciaux dédiés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ces régions où la demande d’électricité devra fortement augmenter.