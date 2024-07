Le gouvernement revoit le système des jours fériés

Photo : KBS News

Le gouvernement envisage de désigner des jours de congé de remplacement lorsque le Nouvel An, le 1er janvier, et le Jour de la Commémoration des combattants pour la Patrie, le 6 juin, tombent lors d’un week-end. Cette proposition a été inclue dans la « Feuille de route de l'économie dynamique » annoncée aujourd'hui.Actuellement, selon la réglementation, peuvent permettre des jours de remplacements seules les journées suivantes tombant lors d’un week-end : le Nouvel An lunaire, le 1er mars, la Journée des Enfants, l'anniversaire de Bouddha, le Jour de la Libération, Chuseok, le Jour de la Fondation, le Jour du Hangeul, et Noël. Si le 1er janvier et le 6 juin ont été mentionnés pour cette nouvelle mesure, c’est parce qu’il a été pointé que l'absence de jours de remplacement pour ces deux jours entraîne des variations dans le nombre de jours fériés selon les années.L'exécutif prévoit également de réformer le système de jours fériés centré sur les dates en le basant sur les jours de la semaine. Plus précisément, il propose de désigner les vendredis ou les lundis comme jours fériés, permettant ainsi des périodes de repos de trois jours consécutifs, autrement dit un week-end prolongé.De plus, Séoul cherche également à améliorer le système actuel des heures de travail. Actuellement, les employés doivent obligatoirement prendre une pause de 30 minutes après avoir travaillé 4 heures, ce qui peut créer des situations peu pratiques pour ceux qui ne travaillent que 4 heures et doivent rester pour une pause avant de rentrer chez eux. L'objectif est de modifier les pauses pour qu'elles soient plus adaptées à la réalité et de garantir ainsi les droits de repos des travailleurs.Enfin, le gouvernement étudiera des systèmes de rétributions plus diversifiés, passant du paiement mensuel actuel à des options telles que deux fois par mois ou encore chaque semaine.