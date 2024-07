Yoon choisit une ancienne journaliste conservatrice pour être à la tête de la KCC

Photo : YONHAP News

Le président de la République a procédé, aujourd’hui, à un remaniement de petite envergure. Il concerne notamment trois postes de rang ministériel.En effet, Yoon Suk Yeol a choisi Kim Wan-sup et Kim Byoung-hwan, tous deux technocrates, respectivement à la tête du ministère de l’Environnement et de la FSC, autorité de régulation financière. Le premier était le deuxième vice-ministre de l’Economie et des Finances, en 2023. Et le second occupe actuellement le fauteuil du premier vice-ministre ayant le même portefeuille.Autre choix qui a attiré une attention particulière, celui pour la Commission des communications (KCC). Le chef de l’Etat a proposé à Lee Jin-sook de diriger cette autorité de régulation de l’audiovisuel. Si sa candidature est approuvée par le Parlement, cette ancienne journaliste conservatrice de carrière de la chaîne de télévision publique MBC succédera à Kim Hong-il. Vous vous en souvenez. Celui-ci a brutalement démissionné mardi, deux jours avant le vote en vue d’une motion de destitution à son encontre, au Parlement.Le président Yoon a également remplacé aujourd’hui six vice-ministres et hauts fonctionnaire de ce rang.