Action collective des médecins : le débrayage se poursuit dans de grands hôpitaux

Photo : YONHAP News

Suite du débrayage de protestation contre l’augmentation du nombre d’étudiants en médecine.Alors que certains des professeurs du CHU de Yonsei et de ses établissements affiliés refusent, depuis le 27 juin, de donner des prestations aux patients, leurs confrères de l’hôpital Asan à Séoul, eux, ont commencé aujourd’hui à réduire leur temps de travail. Les deux établissements font partie des cinq premiers centres médicaux du pays.Résultats de cette action collective à l’hôpital Asan : aujourd’hui, les opérations ont diminué de 29 % par rapport à la semaine dernière.Néanmoins, pas de perturbations graves en ce qui concerne les consultations externes. Le nombre de prises de rendez-vous est maintenu à des niveaux habituels, à savoir environ 10 000.Mais, les associations de patients ne veulent plus être laissées de côté. 92 d’entre elles sont descendues dans les rues pour se faire entendre.Selon elles, la pérennisation du bras de fer entre le monde médical et le gouvernement cause des préjudices aux malades. Et les praticiens doivent cesser au plus vite leur mouvement collectif.Dans ce contexte, l’exécutif continue d’exhorter les internes contestataires à reprendre rapidement leur travail. Il prépare en même temps des mesures de lutte contre leur action.