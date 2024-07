Photo : KBS News

Le 28e Festival international du film fantastique de Bucheon démarre aujourd'hui avec une cérémonie d'ouverture au Bucheon Art Hall. Il va se dérouler ensuite pendant dix jours dans toute la ville.Son comité d’organisation a annoncé que cette année, 255 films provenant de 49 pays seront projetés, dont 112 longs métrages et 99 courts métrages. En particulier, pour la première fois cette année, une section compétitive internationale pour les films réalisés avec des technologies d'intelligence artificielle (IA) a été introduite, avec 15 films utilisant cette technologie qui seront projetés.En parallèle, une conférence sur la production avec l'IA sera organisée pour discuter de son impact sur l'industrie cinématographique, présenter divers exemples internationaux, et explorer l'élargissement de la base cinématographique grâce aux avancées technologiques.Le film d'ouverture est « Love Lies Bleeding », film américain avec Kristen Stewart qui interprète le premier rôle et le film de clôture est le film hongkongais « Twilight of the Warriors: Walled In », projetés respectivement aujourd'hui et le 14 juillet. De plus, des événements variés tels que « Cinéma de quartier itinérant », « Rétrospective spéciale de l'actrice Son Ye-jin » et le « Programme du Carnaval de juillet » offriront des projections gratuites et des moments d'échange entre les spectateurs et les acteurs.La cérémonie d'ouverture est animée par les acteurs Jung Soo-jung et Jang Dong-yoon, avec la participation de plus de 150 réalisateurs et acteurs nationaux et internationaux. Elle est diffusée en direct sur YouTube.