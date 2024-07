L’ambassadeur chinois à Séoul, Xing Haiming, sur le départ

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Chine devrait quitter la Corée du Sud à la mi-juillet. A une dizaine de jours de son départ, Xing Haiming a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul.Interrogé par les journalistes à la sortie du siège du ministère, aujourd’hui, le représentant chinois a exprimé sa gratitude envers le gouvernement de Séoul et les personnalités de différents milieux pour leur aide. Il s’est aussi engagé à faire des efforts pour développer les relations entre les deux nations, quel que soit son prochain poste et en gardant dans le cœur sa belle expérience au pays du Matin clair.En réponse à la question concernant le bilan positif de son mandat de quatre ans et demi, le diplomate a redit s’être employé à renforcer les liens Séoul-Pékin. Pourtant, il a gardé le silence à l’égard des points regrettables.Xing Haiming est un diplomate chevronné, qui a occupé, pendant près de vingt ans, des postes liés aux relations intercoréennes. Il parle d’ailleurs couramment le coréen.Or, il a créé une polémique en tenant des propos controversés en juin 2023. Effectivement, il avait affirmé que « ceux qui parient sur la défaite de la Chine le regretteront ». Il avait fait cette remarque lorsqu’il avait reçu le patron d'alors du Minjoo, la principale force de l’opposition, Lee Jae-myung.Depuis, il semble avoir eu du mal à contacter de hauts responsables de l’administration de Yoon Suk Yeol.