Pyongyang aurait recommencé l’éducation idéologique de ses étudiants à l’étranger

Photo : YONHAP News

Pour la première fois en cinq ans, la Corée du Nord semble avoir repris l’éducation idéologique de ses jeunes en séjour à l’étranger pour leurs études.Ce sont des médias sud-coréens qui ont relayé une telle information. Et le ministère de la Réunification l’a, lui aussi, confirmée. A l’en croire, c’est l’une des mesures mises en œuvre par le régime communiste avant l’apparition du coronavirus, mais suspendues après la fermeture stricte de ses frontières pour lutter contre la pandémie.Cependant, le pays de Kim Jong-un semble recommencer à faire rentrer à Pyongyang ses étudiants en groupe, principalement en Chine et en Russie.Le gouvernement de Séoul scrute de près l’impact de leur rapatriement sur les étudiants nord-coréens.Après la réouverture de ses frontières l’an dernier, le royaume ermite a remplacé plusieurs de ses diplomates et ses agents, basés à l’étranger. Plusieurs d’entre eux ont fait défection en Corée du Sud ou ailleurs.