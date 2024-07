Mort d'un soldat des Marines : adoption de la proposition de loi pour une enquête spéciale

Photo : KBS News

La proposition de loi pour une enquête spéciale du Parquet sur l'affaire de la mort d’un soldat des Marines a été adoptée, hier en fin de journée, à l’Assemblée nationale, par les partis de l’opposition. Parmi les 190 députés présents, 189 ont voté pour et un contre. C’est 37 jours après qu’elle a été rejetée en raison de l'exercice du droit de veto du président de la République.Plus tôt, mercredi, en réaction à la soumission, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), au pouvoir, avait entamé une obstruction parlementaire. Le lendemain, le président du Parlement, Woo Won-shik, l’avait soumise au vote. En réponse, les députés du PPP avaient quitté collectivement la salle plénière et avaient organisé un rassemblement de protestation.En raison de la confrontation entre les camps au sujet de l'adoption de cette proposition de loi dans l’Hémicycle, les auditions sur les affaires du gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la société et de la culture, prévues hier, ont été toutes annulées. De plus, l'ouverture de la 22e législature, prévue pour aujourd’hui, a été reportée après l'annonce de la non-participation du parti présidentiel. Il demeure incertain que les discours des patrons des groupes parlementaires des deux partis, programmés pour la semaine prochaine, se déroulent comme prévu.Et face à l’adoption de cette proposition de loi pour la nomination d’un procureur indépendant, le Bureau présidentiel de Yongsan a manifesté son regret.