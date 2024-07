Action collective des médecins : l’exécutif réfléchit aux mesures contre ceux ne reprenant pas le travail

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continue de réfléchir aux mesures à prendre à l'encontre des internes et résidents qui n’ont toujours pas repris le chemin de l’hôpital.Selon le milieu médical et l’exécutif, ce matin, ce dernier avait de nouveau appelé, hier, à leur retour. En déclarant qu'il protégerait et soutiendrait ceux qui reviendraient, afin qu'ils puissent obtenir leur qualification de spécialiste sans problème. A l’origine, il avait été prévu de présenter, début juillet, les mesures à prendre contre ceux s’obstinant à ne pas remettre leur blouse. A ce propos, le gouvernement a expliqué qu'il coordonnerait et annoncerait bientôt les dispositions à prendre.Selon le ministre de la Santé et des Affaires sociales et le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le 3 juillet, dans les 211 hôpitaux qui forment les jeunes docteurs, seuls 1 086 internes et résidents sont actuellement en poste. Il s’agit de 7,9 % de l'effectif total de ces futurs médecins. Le même jour, le taux de démission des résidents n’était que de 0,54 %.L’exécutif doit rapidement faire la distinction entre ceux ayant repris leur travail et les autres. Et ce, d’autant plus que les recrutements pour le second semestre est prévu pour septembre.L’association des médecins de Corée (KMA), de son côté, a une nouvelle fois reproché au gouvernement le fait que les résidents et les étudiants en médecine ne soient pas retournés au travail. Elle l’a critiqué, arguant qu’il utilisait des mesures légales pour les menacer.