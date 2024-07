Météo : un week-end de moussons en prévisions

Photo : YONHAP News

Ce vendredi, moussons obligent, le temps est mitigé au pays du Matin. Tantôt la grisaille domine, tantôt les rayons du soleil percent les nuages, tantôt les précipitations se succèdent. Cette tendance se poursuivra tout le week-end sur tout le territoire.En ce qui concerne les températures, elles aussi seront similaires au cours des trois prochains jours. Dans la matinée, et dans celles de samedi et dimanche également, il fait aux alentours de 23°C à Séoul, et entre 23 et 25°C dans les régions intérieures. Gangneug enregistre 28°C, la maximale. Sur la côte sud, il fait 24°C, avec un autre pic à 28°C, cette fois-ci à Ulsan.Cet après-midi, 27°C sont prévus dans la capitale, et 31°C à Gangneung et Cheongju. La maximale sera pour Daegu avec 33°C, et il fera entre 28 et 29°C sur la côte sud, tout comme à Jeju. Il fera 30°C dans les régions intérieures. Samedi et dimanche, il fera légèrement plus chaud dans le nord du pays, notamment dans la capitale où le mercure grimpera jusqu’à 29°C et à Gangneung où il fera 33°C.