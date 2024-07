L’armée souhaite remplacer son hélicoptère Black Hawk par un nouveau modèle

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires ont officiellement commencé la recherche d’un nouvel hélicoptère pour remplacer le UH-60. Connu sous le nom de « Black Hawk », ce dernier est le pilier de leurs forces héliportées.Selon les informations fournies par l’Armée ce matin, l'état-major interarmées (JCS) a récemment approuvé une « décision de besoin » reconnue par l'Armée de terre. Ainsi, la recherche pour un hélicoptère de manœuvre moyen et rapide de nouvelle génération a été entamée. Ce nouvel appareil pourrait entrer en service sur le terrain à partir de la fin des années 2030. Et ce, après avoir passé par des études préliminaires et une enquête de faisabilité menée par l’Institut de recherche pour la défense nationale de Corée (KIDA).Le nouvel engin remplacera le UH-60 Black Hawk, actuellement en service avec environ 110 appareils au sein du Commandement de l'aviation de l'Armée de terre. Il est prévu d’introduire un modèle dont les performances, telles que la vitesse et le rayon d’action, seront largement améliorées par rapport au modèle actuel. Il n’a pas encore été décidé si ce nouvel hélicoptère sera développé entièrement depuis le début ou s'il sera acquis parmi les modèles existants.De son côté, Washington est également en train de remplacer le Black Hawk avec un modèle plus performant. Le « V-280 Valor » à tiltrotor, développé en collaboration par Lockheed Martin et Bell, a été choisi pour ce projet.Si la décision est prise de développer un hélicoptère de haute performance pour remplacer l’ancien, cela pourrait élargir les perspectives d'exportation pour l'industrie de défense sud-coréenne. Et ce, en plus des modèles existants comme le Surion (KUH-1) et le LAH.