Balance des comptes courants : excédent de 8,9 milliards de dollars en mai

Photo : YONHAP News

En mai, l’excédent de la balance des comptes courants s’est élevé à 8,9 milliards de dollars. C’est ce qu’ont révélé les statistiques provisoires, publiées, ce matin, par la Banque de Corée (BOK).Selon ces données, après avoir enregistré un déficit pour la première fois en un an en avril, la balance des paiements a retrouvé un excédent le mois suivant. Ce surplus est le plus important depuis septembre 2021.Plus en détail, la balance commerciale a maintenu une tendance excédentaire pour le 14e mois consécutif depuis avril 2023 avec 9,5 milliards de dollars. Son surplus est également le plus élevé depuis septembre 2021. Les exportations, quant à elles, se sont élevées à un peu moins de 59 milliards de dollars, enregistrant ainsi une hausse de 11,1 % par rapport à mai 2023. Depuis octobre dernier, la tendance à la hausse des exportations se poursuit. En particulier, les exportations de semi-conducteurs et de matériel de télécommunication ont connu une forte augmentation. En revanche, les importations ont diminué de 1,9 %.Concernant la balance des services, un déficit de 1,2 milliard de dollars a été enregistré. Il s’agit d’un niveau plus élevé que celui de l’année dernière, mais inférieur à celui du mois précédent. Notamment, le déficit dans le secteur du tourisme s’est élevé à environ 800 millions de dollars.Pour ce qui est des investissements, ceux directs des résidents sud-coréens à l’étranger ont augmenté de 6,3 milliards de dollars. De leur côté, ceux des étrangers en Corée du Sud ont progressé de 790 millions. Dans le domaine des investissements en titres, ceux en actions par les résidents sud-coréens à l'étranger se sont accrus de 7,1 milliards de dollars. Quant aux investissements en obligations par les étrangers dans le pays, ils ont également connu une hausse de 2,3 milliards.