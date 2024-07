Investissements directs étrangers : une baisse de 10,3 % au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Le montant des investissements directs étrangers (IDE) en Corée du Sud au premier semestre s’est établi à 15,34 milliards de dollars. C’est un recul de 10,3 % en glissement annuel. C’est ce que nous apprennent les données publiées, ce matin, par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie.Plus précisément, l’industrie manufacturière a attiré 8,13 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 6,5 %. Notamment, les investissements ont augmenté dans l’électricité et l’électronique, ainsi que dans les équipements mécaniques et ceux de la médecine de précision. En revanche, le secteur des services a connu une régression de 24,3 % avec 6,41 milliards de dollars.Par pays, les montants ont augmenté de la part des pays sinophones et du Japon, mais a baissé de celle des Etats-Unis et de l’Union européenne (UE).Par ailleurs, les IDE effectués dans les régions en province ont atteint 4,06 milliards de dollars, représentant 26,5 % du total. Il s’agit d’un accroissement pour la cinquième année de suite.Pour le ministère, les IDE montrent une tendance relativement positive en dépit des contextes économiques difficiles, avant d’ajouter que ceux effectués dans les régions non métropolitaines contribueront à doper l'économie locale et à créer des emplois.