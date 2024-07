Nuri va effectuer son 4e lancement d’essai

Photo : YONHAP News

« Nuri », la première fusée spatiale de conception sud-coréenne, prépare son quatrième lancement d’essai. Selon l'Administration aérospatiale de Corée (Kasa) et l’Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari), l’assemblage du moteur du premier étage a été achevé, et le premier test de combustion a été effectué le 3 juillet au Centre spatial de Naro à Goheung, dans la province de Jeolla du Sud.Ce test est relatif à l’un des quatre moteurs liquide de 75 tonnes qui seront montés sur le modèle de vol. Il vise à vérifier ses performances finales avant l’installation du lanceur.A partir du quatrième essai, la fusée sera codéveloppée par l’entreprise Hanwha Aerospace et le Kari. Ce dernier a procédé à deux tests et aucun problème n’a été observé à l'œil nu. Il mettra en examen le fonctionnement du moteur à travers une analyse détaillée des données recueillies.Les établissements compétents prévoient de terminer les tests de combustion de tous les moteurs en février prochain.