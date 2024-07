Sondage : la cote de popularité de Yoon s’élève à 26 %

Photo : YONHAP News

Le président de la République voit sa cote de popularité se maintenir en dessous de 30 % depuis trois mois. Selon le sondage réalisé par Gallup-Corée entre mardi et jeudi auprès de 12 000 personnes, 26 % d’entre elles jugent son bilan positif. C’est une augmentation d’un point par rapport à la semaine dernière. Les interrogés ont apprécié son action notamment pour la diplomatie, la défense et aussi la hausse du quota d’étudiants dans les écoles de médecine.Par contre, 64 % portaient un regard négatif sur Yoon Suk Yeol. Les principales raisons : sa mauvaise gestion de l’économie, la vie du peuple et les prix de vie, ainsi que la communication insuffisante avec les citoyens.Côté politique, 33 % soutenaient le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, et 29 %, le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche.Il a également été demandé aux sondés qui serait, selon eux, la personne idéale pour diriger la Corée du Sud dans le futur. L’ancien patron du Minjoo, Lee Jae-myung, est arrivé en tête avec 23 %, suivi de l’ancien chef par intérim du PPP, Han Dong-hoon, qui a obtenu 17 %. L’ex-président du PRC, Cho Kuk, a occupé la troisième place.Cette enquête a été menée par téléphone avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.