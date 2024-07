Train à grande vitesse : la Corée du Sud veut infiltrer le marché marocain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se retrousse les manches pour s’implanter dans le marché ferroviaire du Maroc, le seul pays africain à posséder une ligne de train à grande vitesse.Hier, le ministre sud-coréen de l’Aménagement du territoire et des Transports a rencontré dans le pays d’Afrique du nord son homologue marocain. Park Sang-woo et Mohamed Abdeljalil ont discuté du renforcement de la collaboration bilatérale en termes de chemin de fer.L’officiel sud-coréen a demandé de coopérer afin de permettre la participation des entreprises sud-coréennes au projet de véhicules ferroviaires. Avant de faire la promotion des capacités technologiques du pays du Matin clair, en prenant l’exemple de l’exportation récente de son train à grande vitesse vers l’Ouzbékistan.Park a déclaré que dans un contexte où le marché du transport ferroviaire étranger est en plein essor, l’exécutif ne ménagera pas son soutien pour que les sociétés sud-coréennes décrochent des commandes.Rabat a un projet d’étendre son réseau ferroviaire d’environ 4 000 km. Il prévoit également d’acheter des trains d’une valeur de 3,3 milliards d’euros, pour le transport des passagers pendant la Coupe du monde de football 2030, coorganisée avec l’Espagne et le Portugal.