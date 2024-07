Météo : la saison des pluies continue

Photo : KBS News

En ce deuxième lundi du mois de juillet, la « jangma », ou mousson en français, se poursuit au pays du Matin clair. Sur tout le territoire, matin comme après-midi, des précipitations seront à constater.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, la maximale est pour l’île insulaire de Jeju avec 26°C. Il fait un degré de moins à Gangneung et 24°C à Séoul. La côte sud, elle, enregistre des températures allant de 24 à 26°C. Il fait entre 25 et 26°C dans le Jeolla et 23°C à Andong.Dans la deuxième moitié de journée, il fera 31°C à Daegu et 30°C à Ulsan, toutes deux dans le sud-est. Cependant, dans le reste du territoire, le mercure ne dépassera pas ces températures. Il fera 27°C dans la capitale, tout comme à Busan et Yeosu. 28°C sont prévus à Gangneung, Cheongju, Andong, Mokpo ainsi qu’à Jeju.