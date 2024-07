Yoon Suk Yeol se rend au sommet de l'Otan aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le président de la République va décoller de Séoul, aujourd'hui, direction les Etats-Unis, pour assister au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan). Il s’y rend pour la troisième année consécutive.Yoon Suk Yeol va adresser un message fort contre la collaboration militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Il discutera également, pour y répondre, des moyens de coopération avec les pays membres de l'Otan ainsi que les pays de l’indo-pacifiques.Le chef de l’Etat se rendra d’abord mercredi, heure locale, à Hawaï afin de visiter le cimetière commémoratif national du Pacifique où se reposent les soldats morts durant la guerre de Corée. Il rencontrera ses compatriotes résidant dans cette île américaine, avant de se rendre le lendemain au Commandement indo-pacifique des USA.Ensuite, Yoon tiendra mercredi une série de rencontres bilatérales avec la République tchèque, la Suède, la Finlande, la Norvège ainsi qu'avec le secrétaire général de l'Otan. Les discussions porteront sur des questions bilatérales et la situation sécuritaire régionale et mondiale.Dans la soirée, le numéro sud-coréen et son épouse Kim Keon Hee assisteront à un dîner offert à la Maison-Blanche par son homologue Joe Biden et sa compagne Jill.Jeudi, le président participera à la réunion des « IP4 », autrement dit quatre pays indo-pacifiques qui sont la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Il sera également présent au sommet de l'Otan, avant de prendre la parole au « Nato Public Forum », organisé par l'institution ainsi que cinq groupes de réflexions américains.Quant à l'éventuelle réunion bilatérale avec les Etats-Unis ou le Japon en marge du sommet, elle n'est pas encore confirmée. La rencontre tripartite avec ces deux pays ne l'est pas non plus.