Une alerte aux pluies torrentielles a été lancée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud reste sous alerte spéciale de pluies torrentielles, notamment dans les provinces de Chungcheong et de Gyeongsang du Nord. Et le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a activé ce matin, à 3h, le plan du niveau 1 pour répondre à l'éventuelle crise. Il a également élevé le niveau d'alerte aux orages d' « Attention » à « Vigilance ».Le siège central a ainsi ordonné une inspection préventive des sites vulnérables aux pluies torrentielles, afin de prévenir le glissement de terrain, le débordement de rivière et l'inondation de sous-sols. La mise aux abris des riverains sans délai a également été fortement recommandée, si cela est nécessaire.Les autorités contre les catastrophes ont également demandé de protéger d’abord les personnes âgées et ou ayant un handicap et de surveiller des sites fragiles tels que les voies souterraines et les pentes. Tous les organismes concernés se mettront en service d'urgence et renforceront une coopération plus renforcée avec la police et l'agence contre l'incendie.Le ministre de l'Administration publique et de la Sécurité, qui préside également le siège central, a souligné l'importance de la réponse rapide et le contrôle de la situation en temps réel, pour minimiser les préjudices.