Anniversaire du décès de Kim Il-sung : Pyongyang appelle son peuple à la loyauté

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Kim Il-sung, qui tombe aujourd'hui, la Corée du Nord appelle son peuple à rester loyal envers la famille Kim.Le quotidien du parti des Travailleurs, le Rodong Sinmun, a ainsi dédié les deux premières pages de son édition d'hier au fondateur du régime et demandé aux nord-Coréens de « faire preuve de loyauté absolue envers Kim Jong-un, afin de réaliser les souhaits de son grand-père ».Le média nord-coréen a également présenté les projets entrepris par Kim III « qui reflètent les aspirations du fondateur, le Grand leader éternel du pays ». Il a cité l'inauguration à Pyongyang de l'Ecole de formation des cadres centraux du Parti des travailleurs et l'aménagement du quartier résidentiel de luxe au terrain qui abritait la maison de Kim Il-sung.De son côté, l'agence de presse officielle nord-coréenne a publié, hier, un article présentant les immeubles et les produits auxquels le fondateur du pays avait donné le nom. Il y a « Okryukwan », un grand restaurant situé à Pyongyang et « l'herbe d'août », un substitut de sucre utilisé dans l'Etat ermite.La KCNA a poursuivi la vénération de Kim Il-sung, en reportant les événements organisés à l'étranger pour le commémorer. Une table ronde sur les actes de ce fondateur a eu lieu jeudi dernier en Chine, en présence de la famille d'un militant chinois qui aidait la lutte indépendantiste de Kim lors de l'occupation japonaise. Le roi du Cambodge a envoyé le lendemain un panier de fleurs à l'ambassade nord-coréenne à Phnom Penh.Le pays communiste devra organiser cette année des événements d'envergure pour commémorer ce 30e anniversaire, d'autant plus qu'il marque en général à travers des grandes célébrations le 8 juillet tous les cinq ou dix ans.Cela dit, il reste à voir si Kim Jong-un se rend au Palais du Soleil, le mausolée de son grand-père, dans le contexte où la construction du culte de sa personnalité se renforce de plus en plus ces derniers jours.