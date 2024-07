Admissions dans les facultés de médecine : coup d'envoi demain du dépôt de candidatures

Photo : YONHAP News

La procédure relative aux admissions dans les écoles de médecine pour 2025 commence demain. Ce seront d'abord les sud-Coréens résidants à l'étranger qui vont déposer leur candidature, pour combler la part réservée à ces concitoyens. Il s'agit de 29 places, réparties dans douze universités du pays, soit 38 % de plus par rapport à cette année. Une part minime comparée au numerus clausus total des écoles de médecine, cependant, qui atteint 4 610 en raison du plan gouvernemental d'accroître ces admissions.En dehors de ces candidatures des ressortissants sud-coréens à l'étranger, il y a d'autres types d'admissions en surnombre, tels que les candidats venus des régions d'agriculture et de pêche (69 places) et des catégories défavorisées (27 places).Un appel aux candidatures spontanées se déroulera en septembre prochain pour recruter 3 118 étudiants, soit 65,7 % du total des entrées. Et le recrutement régulier aura lieu trois mois après, une fois le « suneung » terminé, la version sud-coréenne du baccalauréat prévue le 14 novembre.Mais les internes et résidents n’ont toujours pas repris le chemin de l’hôpital, pour contester l'augmentation des admissions dans les écoles de médecine. Et le gouvernement annoncera bientôt les dispositions à prendre, après des consultations avec les universités.