Skytrax : Incheon classé troisième meilleur aéroport du monde

Photo : YONHAP News

L'aéroport international d'Incheon a été classé troisième dans le classement des « Meilleurs aéroports du monde » de Skytrax. Sur les deux premières marches du podium, l'aéroport Hamad de Doha et Changi de Singapour. Ce classement est basé sur une enquête mondiale menée auprès de passagers de plus de 100 pays, évaluant plus de 570 aéroports. Les critères incluaient la commodité des arrivées et des départs, la propreté, les espaces de restauration et de shopping, ainsi que la sécurité et les services du personnel.C'est la première fois en cinq ans que l'aéroport d'Incheon figure dans ce« Top 3 ». Il avait été classé quatrième en 2020-2021 et en 2023, et cinquième en 2022. En plus de cette distinction, il a été nommé « Meilleur aéroport au monde pour les familles », une première depuis sa participation à l'enquête en 2006.L'aéroport d'Incheon a également obtenu une reconnaissance de l'Airport Council International (ACI) en recevant la certification de niveau 5 pour l'expérience client en 2022, la plus haute distinction possible, et l'a renouvelée en 2023.