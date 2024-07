Rimpac : la Corée du Sud participe en tant que commandant conjoint

Photo : YONHAP News

Le plus grand exercice maritime international, connu sous le nom de Rimpac, réunit cette année un total de 25 000 militaires de 29 pays, dont les Etats-Unis, le Japon et le Canada. Il se déroule depuis le 26 juin à Hawaï.La Corée du Sud a envoyé 840 soldats de son armée de mer et de ses Corps des Marines, ainsi que le destroyer ROKS Yulgok Yi I qui détecte en temps réel les signes de menaces balistiques nord-coréennes. D'ailleurs, le pays du Matin clair prend pour la première fois le rôle de commandant conjoint dans cette édition de l’événement. Cela devrait lui permettre de renforcer ses capacités opérationnelles et de mieux réagir aux éventuelles crises de la péninsule coréenne.L’USS Carl Vinson participe aussi à l'exercice. Pour rappel, il avait pris part, fin juin, à une manœuvre maritime conjointe entre la Corée du Sud, le Japon et les USA autour de la péninsule coréenne.