Séoul félicite l'élection de Pezeshkian à la présidence iranienne

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a félicité Masoud Pezeshkian pour son élection à la présidence iranienne et a exprimé son espoir que les relations amicales entre la Corée du Sud et l'Iran s'améliorent davantage à l'avenir.Dans le commentaire publié le 6 juillet au nom du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l’exécutif a déclaré : « Nous espérons que l'Iran, sous son nouveau gouvernement, pourra contribuer de manière constructive à la stabilité régionale tout en empruntant la voie de la prospérité et du développement ».Pour information, l'Iran avait organisé une élection après que l'ancien président, Ebrahim Raisi, connu pour ses positions conservatrices, soit décédé soudainement dans un accident d'hélicoptère en mai dernier. Lors du premier tour de scrutin le 28 juin, aucun candidat n’avait obtenu la majorité des voix. Un second tour s'était donc tenu vendredi dernier, aboutissant à l'élection finale du candidat réformiste modéré.