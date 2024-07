Le ministre des Affaires étrangères accueille le nouvel ambassadeur japonais

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a reçu, vendredi dernier, le nouvel ambassadeur du Japon en Corée du Sud.Cho Tae-yul a déclaré que les deux pays devraient se mettre dans la peau de l’autre pour traiter les questions en suspens de manière sage. Et, ce pour maintenir une atmosphère positive à l’approche du 60e anniversaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques.Koichi Mizushima a répondu souhaiter que Séoul et Tokyo poursuivent une communication étroite en s’appuyant sur la confiance établie entre leurs dirigeants et leurs ministres des Affaires étrangères.Les deux diplomates ont estimé que la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis resserraient leur coopération sur fond de rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie. Ils ont partagé le même avis sur l’importance de profiter des réunions internationales, dont celles du Conseil de sécurité de l’Onu, pour poursuivre cette collaboration.