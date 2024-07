KDI : la reprise de l’économie sud-coréenne reste faible

Photo : YONHAP News

L'économie sud-coréenne connaît une reprise plutôt faible malgré la hausse des exportations. C’est ce qu’a révélé, aujourd’hui, l'Institut de développement de Corée (KDI).Selon son rapport publié ce matin, l’amélioration du marché des semi-conducteurs a poussé les exportations sud-coréennes vers le haut. Les ventes de produits « made in Korea » ont augmenté en moyenne de 12,4 % par jour en juin, contre 9 % le mois précédent. Les importations du pays se sont rétrécies, quant à elles, aboutissant à la hausse de l’excédent commercial.Cependant, la production industrielle n’a progressé que de 2,2 % en mai en rythme annuel. Les industries minière et manufacturière ont connu une croissance inférieure à celle du mois précédent en dépit de la multiplication de la production de puces électroniques. Et, ce, à cause de la baisse de la production de véhicules et d’équipements électriques.Le KDI a estimé, d’ailleurs, que le marché intérieur ne montrait pas de signe de rétablissement. D'après lui, les ventes au détail ont subi une baisse de 3,1 % en mai en glissement annuel. Cette tendance se répandait notamment dans les ventes de voitures et de vêtements. Les investissements dans les équipements ont reculé, eux aussi, de 5,1 % sur la même période du fait de taux d’intérêts élevés. En effet, l’amélioration du marché des semi-conducteurs n’a pas abouti aux investissements dans les machines à usage spécifique. Ceux-ci ont donc chuté de 10,5 %.