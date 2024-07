Météo : une journée majoritairement sous la pluie

Photo : YONHAP News

Ce mardi encore, le pays du Matin clair se réveille sous la grisaille, voire quelques précipitations, à cause de la saison des pluies nommée « jangma » en coréen. Ce matin, de petites éclaircies restent à prévoir dans le quart nord-ouest et à Busan. Dans l’après-midi, c’est sur la côte sud qu’il faut s’attendre à quelques rayons de soleil filtrant entre les gouttes.Concernant les températures, sur le chemin du travail, l’amplitude est très faible puisqu’il fait entre 23 et 25°C sur tout le territoire. 23°C sont enregistrés à Séoul tout comme dans les régions intérieures, 24°C à Gangneung et sur la côte sud, et jusqu’à 25°C à Daegu et sur l’île méridionale de Jeju.Dans la seconde partie de journée, là aussi, l’amplitude de températures ne sera pas très importante puisque le mercure oscillera partout entre 26 et 29°C. En effet, il faut compter 26°C dans la capitale, 27°C à Daejeon et Andong, 28°C à Gangneung et 29°C dans le Jeolla. Sans oublier 27°C à Busan.