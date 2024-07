La Corée du Sud souhaite révolutionner la culture des algues

La consommation des algues, notamment des « gim », ces feuilles noires pour préparer des rouleaux de riz, devient de plus en plus populaire et ce, en dehors de l’Asie même. La hausse des demandes fait alors monter ses prix. S’y ajoute la hausse de la température de la mer qui nuit à sa production.Le ministère des Océans et de la Pêche s’est alors retroussé les manches. Il a demandé un budget de 35 milliards de wons, une somme équivalente à 23 millions d’euros, pour faire des recherches afin de cultiver certaines espèces de « gim », dans des fermes d’élevages abandonnées sur terre, pendant cinq ans à partir de l'année prochaine. Si ça se réalise, les algues pourront être cultivées dans un environnement contrôlable et ce tout au long de l’année. L’offre pourra ainsi devenir stable.Un haut responsable du ministère a ajouté que des coopérations sont envisageables avec des entreprises privées. Certaines d’entre elles se sont déjà lancées et ont commencé à vendre des produits à base de « gim » produites sur terre.