Les pluies diluviennes font de nombreux dégâts matériels

Photo : YONHAP News

La mousson démarre et les fortes pluies qui la caractérisent causent des dégâts.A en croire le QG de la lutte contre les catastrophes, les intempéries ont frappé plus particulièrement la région de Chungcheong dans le centre du territoire, et celle de Gyeongsang du Nord, dans le sud-est. Et jusqu’à 23h, hier, on dénombrait 20 logements inondés et six autres partiellement détruits. De plus, 23 établissements publics ont été endommagés et près de 665 hectares de terre agricole submergés.Plus de 700 habitants ont eux aussi été évacués et quelque 120 voies d’accès à six parcs nationaux contrôlées. Et en mer, six paquebots n’ont pas pu lever l’ancre.Le ministre de l’Intérieur a averti sur les risques de dégâts supplémentaires. Lee Sang-min a d’emblée donné des instructions aux autorités concernées pour s’y préparer.