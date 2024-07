Droits humains : Washington déplore la situation en Corée du Nord

Des ONG pour la défense des droits humains en Corée du Nord organisent aux Etats-Unis, depuis 2004, la Semaine de la Liberté au nord du 38e parallèle. L’enjeu de l’événement est de faire connaître au monde la situation déplorable dans le pays.Cette année, la rencontre a lieu du 7 au 13 juillet. A cette occasion, le gouvernement américain a, une nouvelle fois, fait part de sa préoccupation à cet égard.Dans un communiqué publié hier, le porte-parole du département d’Etat a accusé le régime communiste de continuer d’exploiter ses habitants en les contraignant notamment de travailler contre leur gré, et d’utiliser leur argent pour développer le programme balistique et celui des armes de destruction massive.Selon la voix de la diplomatie américaine, les USA sont bien conscients du fait que plusieurs millions d’habitants nord-coréens vivent toujours dans la tyrannie de leur régime et que les transfuges et les défenseurs des droits de l’Homme font preuve de courage et de persévérance.Le ministère américain a également déploré la répression ignoble contre les médias étrangers et l’augmentation continue des exécutions publiques des habitants, plus particulièrement des jeunes. Avant de promettre de travailler en collaboration avec ses alliés et partenaires afin de sensibiliser à la gravité de ces violations.