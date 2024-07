Financement des GIs : nouvelles négociations sud-coréano-américaines du 10 au 12 juillet à Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis accélèrent leurs négociations visant à déterminer leur contribution respective au financement de la présence des GIs au sud du 38e parallèle. Des frais à verser à partir de 2026.Les deux alliés vont reprendre demain les pourparlers, cette fois à Séoul. Les cinquièmes de la série depuis leur première édition, en avril à Hawaï. Les nouvelles discussions vont durer trois jours.Les deux parties veulent trouver un accord au plus vite, si possible avant la présidentielle américaine, prévue en novembre. Cette semaine, elles vont donc aborder l’ensemble des points de litige.A ce propos, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a redit que Séoul restait fidèle à sa position initiale. Autrement dit, le montant qu’il doit assumer devra être fixé à un niveau raisonnable.