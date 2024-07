Sommet de l’Otan : Yoon prévoit des entretiens bilatéraux avec les dirigeants de plus de dix pays

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol pourrait avoir des entretiens bilatéraux avec les chefs d’Etat ou de gouvernement de plus de dix pays, en marge du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) à Washington. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, un responsable de la présidence sud-coréenne à Hawaï. Yoon et sa suite y font escale avant de se diriger vers la capitale américaine.Selon cet officiel, avant le départ pour les USA, le président Yoon avait prévu d’avoir un tête-à-tête avec les leaders de plus de cinq Etats. Mais, en fait, il pourrait en rencontrer plus de dix.Parmi ces dix nations figureraient, l’Allemagne, le Canada, les Pays-Bas, la Suède, la République tchèque, la Finlande, la Norvège et le Royaume-Uni.Le numéro un sud-coréen a également rendez-vous avec le patron sortant de l'Otan, Jens Stoltenberg. Sa date a été déplacée de mercredi à jeudi.