Yoon se rend au Commandement américain pour l’Indopacifique à Hawaï

Photo : YONHAP News

En visite à Hawaï avant de participer au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) à Washington, le président de la République s'est rendu, mardi, au Commandement américain pour l’Indopacifique, situé dans ce 50e Etat des USA. C'est une première en 29 ans pour un numéro un sud-coréen.Yoon Suk Yeol a rencontré les principales figures du Commandement, y compris son chef Samuel Paparo, qui lui ont présenté la situation des opérations en cours dans la région.Le chef de l’Etat a également salué les soldats présents. Il a évoqué l'exercice maritime RIMPAC qui se déroule actuellement au large d’Hawaï avec la participation de 29 pays. Avant de souligner l'importance d'une solide posture de défense sud-coréano-américaine.Le président Yoon a en outre critiqué le transfert illégal d'armes entre la Corée du Nord et la Russie qui menace, selon lui, la paix non seulement dans la péninsule mais aussi dans le monde. Il a d'ailleurs qualifié ces deux pays de « téméraires ». Avant de marteler la nécessité de solidarité entre les nations partageant des valeurs communes, s'appuyant sur des forces puissantes.A partir de ce soir Yoon entame son programme officiel au sommet de l'Otan dans la capitale américaine. Il aura également des entretiens bilatéraux avec une dizaine de chefs d’Etat et de gouvernement, dont notamment le Premier ministre japonais, Fumio Kishida.