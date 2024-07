Météo : entre pluies et éclaircies ce mercredi

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le temps est mitigé au pays du Matin clair. En effet, au réveil, il fait grand soleil à Séoul et dans le quart nord-ouest de manière plus générale, alors que le reste du territoire est sous la grisaille et la pluie. Cependant, cette tendance ne va pas se poursuivre puisque, cet après-midi, c’est tout le pays qui verra une alternance de précipitations et de rayons de soleil.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait 25°C à Séoul, tout comme à Jeju, Suwon, Gwangju et Ulsan. Gangneung et Daejeon enregistrent 23°C, et il fait 24°C à Busan.Dans la seconde partie de journée, il faut prévoir 26°C sur la côte sud ainsi qu’à Gangneung, et 27°C à Jeju. Il fera 31°C dans la capitale, à Daegu et à Andong.