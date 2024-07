Jangma : dégâts importants, Yoon appelle à une forte mobilisation

Photo : YONHAP News

Les fortes pluies, caractéristiques de la saison des pluies, appelée « jangma » en coréen, ont causé de nombreux dégâts dans plusieurs régions, notamment à Daegu, dans la province de Gyeongsang du Nord et dans celle de Chungcheong du Sud. Selon le QG de la lutte contre les catastrophes, depuis lundi et jusqu'aujourd'hui 6 heures, au total, 49 maisons ont été submergées et six autres ont été détruites. De plus, 3 072 personnes, logeant dans 2 267 foyers ont été évacuées. 1 668 d'entre elles n'ont toujours pas regagné leur domicile.En outre, 195 installations publiques, telles que des voiries et des barrages, ont été affectées. 977 hectares de terre agricole ont été touchés. L'accès est interdit à 219 ponts et passages au bord de l'eau, ainsi qu'à 47 routes souterraines et terrestres.Le président Yoon Suk Yeol a appelé, aujourd'hui, à mobiliser tout le personnel et les équipements disponibles pour secourir les habitants et prévenir les dégâts dans les régions à risque. Le ministère de l'Intérieur a activé, tôt ce matin, le plan du niveau 2 du QG de la lutte contre les catastrophes et relevé le niveau d'avertissement aux pluies torrentielles de « vigilance » à « alerte ».