Hwanggang : Pyongyang semble avoir libéré de l’eau du barrage

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait commencé, mardi, à évacuer de l'eau de son barrage de Hwanggang, situé en amont de la rivière Imjin, près de la frontière intercoréenne, C’est ce qu’a indiqué, le même jour, le ministère sud-coréen de l'Environnement. A l'aide d'images satellites prises deux fois par jour, ce dernier a découvert que le lit en aval du barrage s'est élargi. C’est un signe de déversement de ses eaux. Il a partagé cette information avec l'armée et les collectivités locales.Le volume déversé ne semble toutefois pas très important. Il faut environ neuf heures pour que l'eau libérée du barrage de Hwanggang à un débit de 500 tonnes par seconde atteigne le pont Pilseung, situé au plus au nord de la rivière Imjin du côté de la Corée du Sud. Cependant, le niveau et le débit de l'eau près de ce pont restent inchangés, respectivement à 0,48 mètre et à environ 30 mètres cubes par seconde.Cette fois encore, le Nord n'a pas prévenu sa voisine du Sud avant d'ouvrir les vannes de son barrage, malgré les demandes répétées de cette dernière. La dernière notification préalable remonte à 2013.Notons que la rivière Imjin est partagée entre les deux Corées, avec 63 % de la surface de son bassin versant et 67 % de sa longueur en Corée du Nord. En septembre 2009, le pays communiste avait libéré une quantité massive d'eau du barrage de Hwanggang sans avertissement préalable. Cet acte a provoqué la mort de plusieurs campeurs au Sud. En juin 2011, Séoul a construit le barrage de Gunnam pour faire face aux lâchers d'eau par Pyongyang dans la rivière frontalière.