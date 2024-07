Emploi : 96 000 nouveaux employés en juin

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux employés a augmenté de 96 000 en juin sur un an. Le chiffre est donc resté en dessous de 100 000 pour le deuxième mois consécutif. Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre s’est élevé à 28 907 000.Par secteur, la construction a vu ses effectifs diminuer de 66 000, soit une baisse de 3,1 %. Le nombre de travailleurs dans les services éducatifs a reculé de 63 000, et celui dans la gestion des établissements commerciaux, les services de soutien et de location pour les entreprises de 62 000. En revanche, 120 000 nouveaux postes ont été créés dans les soins de santé et les services de bien-être, et 75 000 dans les télécommunications.Par tranche d’âge, le nombre de travailleurs s’est rétréci de 135 000 chez les 20 à 29 ans, et de 106 000 chez les quadragénaires. Pourtant, le nombre d’employés âgés de 60 ans et plus a bondi de 258 000. Les chiffres ont augmenté de 91 000 et de 2 000 pour les trentenaires et les cinquantenaires. Le taux d’embauche chez les 15 ans et plus était de 63,5 %, comparable à celui enregistré un an plus tôt. Le taux de chômage s’est établi à 2,9 % en juin, en hausse de 0,2 point par rapport au même mois de l’an dernier.Dans la population inactive, le nombre d’individus qui ne recherchent pas de travail a augmenté, quant à lui, de 129 000. Parmi eux, 40 000 sont des jeunes de 15 à 29 ans. 32 000 sont des quarantenaires et 30 000 des cinquantenaires.