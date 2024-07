La Russie exporterait de nouveau son charbon via le port nord-coréen de Rajin

Photo : YONHAP News

La Russie a repris ses expéditions de charbon via le port de Rajin en Corée du Nord. C'est ce qu'a rapporté le quotidien russe, Kommersant, dans son édition du 9 juillet. S'appuyant sur les données de l'agence d'information sur le marché de l'énergie, Argus, le journal a indiqué qu'en avril et en mai, les entreprises russes ont transporté un total de 132 000 tonnes de charbon par voie terrestre depuis Khassan dans le Primorié jusqu'au port de Rajin, avant de les charger sur des bateaux à destination de la Chine.Les derniers documents officiels faisant état des transports russes de charbon vers la Corée du Nord datent du premier trimestre 2021. Les statistiques de l'Union économique eurasiatique (EAEU) montraient que 15 000 tonnes de charbon russe avaient été envoyés en train vers le royaume ermite. La Russie en avait déjà transporté auapravant, de 2011 à 2017.L'ambassadeur russe à Pyongyang, Alexandre Matsegora, a indiqué en 2019, dans une interview avec un média russe, que de nombreux entrepreneurs n'utilisaient pas la route Khassan-Rajin par crainte des sanctions américaines. Cependant, l'opérateur portuaire RasonConTrans, en charge du projet d'exportation du charbon russe via le port de Rajin, indique sur son site Internet que ce dernier est exclu de la liste des sanctions des Nations unies.En effet, en 2017, lorsque le Conseil de sécurité de l'Onu avait adopté une résolution sur les sanctions commerciales contre la Corée du Nord, il avait toutefois épargné les exportations de charbon de pays tiers transitant par le port de Rajin.D'ailleurs, le journal Kommersant a expliqué que les livraisons de charbon russe dans ce port nord-coréen étaient menées conformément à l'accord entre le ministère russe des Affaires étrangères et le Comité des sanctions de l'Onu contre Pyongyang.